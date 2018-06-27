У Херсоні попередили замовне вбивство бізнесмена
Комерсант із Києва вирішив помститися двом колишнім компаньйонам.
Співробітники Служби безпеки України попередили замовне вбивство одного із херсонських бізнесменів.
Правоохоронці встановили, що комерсант із Києва вирішив помститися двом колишнім компаньйонам з Херсона, з якими він перебував у гострому конфлікті через грошові та майнові суперечки.
Оперативники спецслужби задокументували, що бізнесмен через посередників звернувся до представників кримінальних кіл південного регіону для «підбору» виконавця замовлення. Він запланував вбивство одного з компаньйонів, другого збирався залякати, погрожуючи нанесенням шкоди життю та здоров’ю членам його родини і знищенням їх майна.
На підставі рішення суду зловмисника затримано у Києві та повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених ст. 14, ч. 2 п. 11 ст. 115 та ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України.
Викриття зловмисника відбувалось спільно зі слідчими поліції та під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.
Тривають слідчо-оперативні дії.