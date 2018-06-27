​За підроблений диплом судитимуть «псевдо-офіцера»

Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні за фактом використання військовослужбовцем завідомо підробленого диплому про навчання у вищому навчальному закладі.

Так, військовослужбовець однієї із військових частин, що дислокується на Житомирщині, з метою отримання первинного військового звання молодшого офіцерського складу - «молодший лейтенант», надав до військової частини, де він проходить дійсну військову службу, завідомо підроблений диплом про наявність у нього вищої освіти. Нагадаємо, що диплом вищого навчального закладу є необхідною умовою для отримання офіцерського звання. В подальшому наказом Міністра оборони України останньому присвоєно військове звання «молодший лейтенант».

В ході проведення досудового розслідування, проведеного військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України, встановлено, що вказаний військовослужбовець в у вищому навчальному закладі не навчався та диплом в дійсності не отримував.

Під час слідства «псевдо офіцер» свою вину визнав у повному обсязі та щиро покаявся.

Надалі останнього чекає суд та позбавлення незаконно отриманого офіцерського звання.