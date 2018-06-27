Кількість українців, що користуються малим прикордонним рухом, зменшилася на 39 відсотків

У першому кварталі цього року, порівняно з аналогічним періодом торік, сума, яку в польських крамницях, на базарах, у ресторанах, готелях та інших місцях залишили громадяни України, зменшилася аж на 6 відсотків. Такі дані оприлюднило Головне статистичне управління Польщі.

«Dziennik Gazeta Prawna» пише, що це результат, перш за все, різкого зменшення торгівлі в межах малого прикордонного руху. Українці, які живуть у радіусі 30 кілометрів від кордону, можуть в’їжджати до Польщі без віз і масово цим користуються. Проте, 1 січня цього року змінилися правила й особи, які перебували на території Польщі менше, ніж 24 години, можуть ввезти без мита товари лише на суму 50 євро. Раніше це було 500 євро. Газета коментує, що Україна вирішила ліквідувати бізнес так званих човників і, як виявляється, досить ефективно. Кількість іноземців, які проходять контроль на кордоні з Україною на основі малого прикордонного руху, зменшилася на 39 відсотків, а вартість їхніх покупок – майже на 31 відсоток, до 502,1 мільйона злотих, пише Польське радіо.