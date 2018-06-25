Працівника патрульної поліції Києва викрито на збуті амфетаміну
Інспектор поліції у позаслужбовий час розповсюджував психотропи серед наркозалежних.
Співробітники Служби безпеки України викрили співробітника Управління патрульної поліції Києва на збуті амфетаміну.
Правоохоронці встановили, що інспектор поліції у позаслужбовий час розповсюджував психотропи серед наркозалежних столиці. Співробітники СБ України затримали зловмисника у Деснянському районі Києва поруч з одним з торговельних центрів під час зустрічі з черговим клієнтом та вилучили з підлокітника його власного автомобіля майже сто грамів амфетаміну.
Вартість вилучених психотропів на «чорному» ринку становить майже сорок тисяч гривень.
Зловмисника затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Виявлену речовину направлено на експертизу.
Наразі прокуратурою міста Києва розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України. Вирішується питання про оголошення інспектору патрульної поліції підозри в скоєнні злочину.
Операція з викриття зловмисника проводилась співробітниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області спільно з працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України.
Триває досудове слідство.
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