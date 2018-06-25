Вступна кампанія-2018 стартує 2 липня

Вступна кампанія-2018 в Україні стартує 2 липня з реєстрації електронних кабінетів абітурієнтів. Про це сьогодні на прес-конференції повідомила міністр освіти і науки Лілія Гриневич, передає кореспондент РБК-Україна.

"Другого липня розпочнеться реєстрація електронних кабінетів абітурієнтів та завантаження в них необхідних документів", - заявила Гриневич. За її словами, 25-26 червня Міносвіти буде тестувати цю систему. Гриневич також закликала абітурієнтів спробувати зареєструватися в електронних кабінетах протягом цього часу.

"Саме сьогодні ми почнемо тестувати цю систему, ми її відкриваємо для всіх, хочемо побачити, як вона буде працювати при навантаженнях... Це буде відбуватися з 15:00 до 16:00", - додала міністр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що абітурієнтів медичних і педагогічних вишів будуть приймати у першу чергу у разі працевлаштування у селах.