Донецькі прикордонники завадили переміщенню через лінію зіткгнення картин на 3,5 мільйона гривень
Картини, ймовірно, написані заслуженим художником України Василем Кікіньовим.
Прикордонники Донецького загону у взаємодії з представниками ДФС та СБУ, що спільно діють у складі Об’єднаних сил, завадили незаконному переміщенню через лінію зіткнення 210 коштовних картин.
Так, учора в КПВВ «Новотроїцьке» з тимчасово окупованої території України прибув 32-річний наш співвітчизник на автомобілі «Газель». Під час проведення огляду авто в кузові під тентом було виявлено 210 картин, які, ймовірно, написані заслуженим художником України Василем Кікіньовим. Водій вантажівки пояснив, що везе картини з Донецька для своєї доньки, якій вони передались у спадок. Але жодних документів на право власності чоловік не надав.
Культурні цінності, вартість яких попередньо складає 3,5 мільйона гривень, вилучено представниками ДФС для проведення офіційної експертизи.
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