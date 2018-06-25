Українські виробники поставляли в Росію речовину, яка використовується у військовій промисловості

Співробітники Служби безпеки України викрили на Кіровоградщині механізм експорту до країни-агресора напівпровідникової хімічної речовини, яка використовується у виробництві військової техніки.

Правоохоронці задокументували, що одне з приватних підприємств Кіровоградщини здійснило низку експортних операцій напівпровідникового сплаву арсеніду галію монокристалічного у вигляді каліброваних зливків на адресу російського підприємства, яке використовувалося як посередник. Оперативники спецслужби встановили, що потім хімічна речовина направлялася для створення модернізованого блоку радіолокатора в одне із конструкторських бюро приладобудування РФ. Цей прилад використовується для виробництва зенітно-ракетного комплексу «Бук» та ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», що перебувають на озброєнні військ Збройних сил країни-агресора, і використовуються незаконними збройними формуваннями так званих «Д/ЛНР».

СБУ поінформувала РНБО України про ризики виникнення загроз державній безпеці та обороні України у зв’язку із такою діяльністю. На підставі матеріалів Служби РНБО прийнято рішення щодо застосування обмежувальних заходів (санкцій) щодо російського підприємства через обмеження торговельних операцій, а також припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони.

Щодо діяльності українського підприємства наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.