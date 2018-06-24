Партію контрабандного мяса виявили на кордоні з Україною

Сьогодні вранці в пункт пропуску «Краківець», на в’їзд в Україну, прибув 59-річний наш співвітчизник автомобілем «Audi». Під час огляду транспортного засобу української реєстрації у правоохоронців виникли підозри щодо можливого незаконного переміщення товарів через державний кордон. У результаті поглибленого огляду в багажному відділенні та під капотом іномарки було виявлено 300 кілограмів свіжого м'яса без упаковки та маркування.

Знайдений товар встановленим порядком вилучено представниками ДФС. Стосовно водія складено відповідні протоколи.