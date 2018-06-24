Правоохоронці викрили міжнародний канал торгівлі людьми до Польщі в місті перетину кордону Рава-Руська, що на Львівщині – повідомляє espreso.tv.

Відділ комунікації поліції Кіровоградської області інформує, що організаторами злочинного «бізнесу» виявилися 39-річний мешканець Кропивницького та його 24-річна спільниця, уродженка Компаніївського району, що нині мешкає за кордоном.

Чоловік через соціальні мережі займався вербуванням дівчат з метою їхньої подальшої сексуальної експлуатації. Жінка є співвласницею борделю в передмісті Варшави.

Зловмисницю затримали при спробі перетину державного кордону разом із трьома юними дівчатами - мешканками Кропивницького.

Зараз правоохоронці встановлюють можливих інших потерпілих, які постраждали від злочинних дій.