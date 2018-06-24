​У Києві затримали конвоїра, який допоміг шлюбному аферисту втекти з-під варти

Прокуратурою міста Києва затриманий співробітник Дніпровського управління Національної поліції України в Києві. Встановлено, що зазначений поліцейський, в обов'язки якого входить конвоювання заарештованих, у суботу, 23 червня, скоїв ряд умисних дій, спрямованих на пособництво 32-річному уродженцю Республіки Молдова Олександру Бурлаку втекти з-під варти.

Шлюбний аферист Олександр Бурлак

В даний час затриманому вже оголошено підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 393 КК України і підготовлено клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою. Згідно з інформацією правоохоронців, зловмисник є шлюбним аферистом, він знайомився з жінками і обманював їх: у сім'ї однієї потерпілої він виманив 60 тисяч доларів.