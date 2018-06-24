Прикордонники затримали бойовика з позивним «Святой»

20 червня 2018 року в місті Бахмут, що на Донеччині, прикордонними оперативними підрозділами спільно з представниками Національної поліції у Донецькій області затримано бойовика з позивним «Святой». Ретельно спланованою оперативною комбінацією було створено не тільки передумови для прибуття бойовика на контрольовану територію України, а і встановлення широкого кола осіб причетних до терористичної діяльності так званої «ДНР».

30-річний громадянин України, який зрозумів, що потрапив до українських правоохоронців, зізнався, що свій шлях до терористів розпочав у вересні 2014 року, коли добровільно вступив у батальйон «Восток». Пройшовши початкову військову підготовку, бойовик виконував завдання на блокпостах та в подальшому вже на передових позиціях ворога поблизу Донецька. Зібрані матеріали свідчать про безпосередню участь «Святого» у бойових діях на боці агресора.

За цим фактом до Національної поліції направлено повідомлення за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 260 КК України «Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань», дані внесено до ЄРДР, слідчі дії тривають.