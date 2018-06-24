Люди в масках рознесли циганський табір під Львовом

Невідомі напали на табір ромів ввечері 23 червня. В результаті нападу є загиблий, багато людей отримали травми. Львівські поліцейські затримали сімох нападників. Про це повідомляє прес-служба поліції Львова в Facebook.

"23 червня о 23.25 в поліцію надійшло повідомлення про те, що в лісовому масиві на околиці Львова група невідомих осіб в масках напала на табір, в якому проживають громадяни ромської національності. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, працівники інших служб і підрозділів поліції Львівщини. Поліцейські припинили правопорушення і затримали сім осіб, причетних до нападу.

Одна людина загинула, четверо отримали поранення.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження ", - розповіли в прес-службі поліції міста.