У пункті пропуску «Рава-Руська» виявили контрабандний бурштин

Сьогодні прикордонники Львівського загону виявили на українсько-польському кордоні майже 7 кілограмів «сонячного каміння», яке незаконно намагалися вивезти до сусідньої країни.

Так, близько 3-ї години на виїзд з України через пункт пропуску «Рава-Руська» прибув автомобіль польської реєстрації під керуванням громадянина України. При перевірці транспортного засобу правоохоронці запідозрили, що водій приховує від прикордонно-митного контролю заборонені речі. Згодом спільна оглядова група виявила у конструктивних порожнинах автомобільної пічки поліетиленові пакети з бурштином. Водій намагався перевезти через державний кордон 6,9 кілограмів обробленого та необробленого коштовного каміння.

Виявлений бурштин та транспортний засіб вилучені співробітниками ДФС. Встановлюється вартість конфіскованої контрабанди.