Поблизу лінії зіткнення виявлено схованку з боєприпасами

Під час реалізації інформації, отриманої оперативним шляхом, військовослужбовці відділу «Щастя» Лисичанського загону спільно із представниками Національної поліції та ДСНС, в районі проведення операції Об’єднаних сил, знешкодили сховок із гранатами та патронами.

Так, учора від співробітників внутрішньої та власної безпеки Донецько-Луганського регіонального управління Держприкордонслужби надійшла інформація про можливе переховування в землі вибухонебезпечних предметів неподалік залізничної станції контрольного пункту в’їзду-виїзду «Городній», що знаходиться за 300 метрів від лінії зіткнення.

Прибувши на місце можливого сховку, прикордонники оглянули місцевість та помітили, що неподалік бетонного стовпа маленька ділянка землі свіжоскопана. Військовослужбовці одразу ж визвали представників Національної поліції та ДСНС. Як результат, під час розкопки схованки спільна група виявила 240 патронів калібру 5,45 міліметрів, 5 гранат РГД-5, 1 гранату Ф-1 та 6 запалів до гранат.

Усі виявлені вибухові предмети та боєприпаси вилучені співробітниками Національної поліції для проведення слідчих дій.