На Житомирському оборонному підприємстві займались махінаціями

Військова прокуратура розслідує факт розтрати на Житомирському бронетанковому заводі.

Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розтрати державних коштів службовими особами ДП «Житомирський бронетанковий завод» із зловживанням службовим становищем. Вказані кошти надійшли до держпідприємства на виконання контракту з державного оборонного замовлення по ремонту бойових машин піхоти.

Кримінальне провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснюють слідчі Головного управління національної поліції України в Житомирській області.

22.06.2018 прокурорами, слідчими за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України із залученням співробітників департаменту внутрішньої безпеки Державного концерну «Укроборонпром» та спеціаліста Київського науково-дослідного інституту судових експертиз проведено обшук складських та офісних приміщень вказаного державного підприємства. В ході обшуків виявлено гусеничні комплекти, поставлені ТОВ «Науково-виробнича компанія «Нова» та документи щодо їх поставки.

Нагальність даного питання зумовлено необхідністю перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо поставлених державному підприємству ТОВ «НВК НОВА» під виглядом «нових» гусеничних комплектів до бойових машин піхоти, які за даними слідства раніше перебували у використанні, та ринкова вартість яких відповідно нижча, ніж передбачено договором.

Крім цього, одночасно проведено 5 обшуків у м. Житомирі та Харкові, зокрема, за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «НВК НОВА», а також за місцем проживання його керівників.

За результатами отриманих в ході обшуків фактичних даних слідчими до слідчого судді подано клопотання про призначення відповідної комплексної товарознавчої експертизи та експертизи металів і сплавів для встановлення категорійності гусеничних комплектів, їх відповідність встановленим параметрам, якості сталі та ринковій вартості.

Досудове розслідування триває.