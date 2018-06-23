На Житомирському оборонному підприємстві займались махінаціями
На оборонному підприємстві Житомира проводяться перевірки та обшуки.
Військова прокуратура розслідує факт розтрати на Житомирському бронетанковому заводі.
Військовою прокуратурою Житомирського гарнізону Центрального регіону України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом розтрати державних коштів службовими особами ДП «Житомирський бронетанковий завод» із зловживанням службовим становищем. Вказані кошти надійшли до держпідприємства на виконання контракту з державного оборонного замовлення по ремонту бойових машин піхоти.
Кримінальне провадження відкрито за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснюють слідчі Головного управління національної поліції України в Житомирській області.
22.06.2018 прокурорами, слідчими за оперативного супроводу Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України із залученням співробітників департаменту внутрішньої безпеки Державного концерну «Укроборонпром» та спеціаліста Київського науково-дослідного інституту судових експертиз проведено обшук складських та офісних приміщень вказаного державного підприємства. В ході обшуків виявлено гусеничні комплекти, поставлені ТОВ «Науково-виробнича компанія «Нова» та документи щодо їх поставки.
Нагальність даного питання зумовлено необхідністю перевірки отриманої в ході досудового розслідування інформації щодо поставлених державному підприємству ТОВ «НВК НОВА» під виглядом «нових» гусеничних комплектів до бойових машин піхоти, які за даними слідства раніше перебували у використанні, та ринкова вартість яких відповідно нижча, ніж передбачено договором.
Крім цього, одночасно проведено 5 обшуків у м. Житомирі та Харкові, зокрема, за місцем знаходження виробничих потужностей ТОВ «НВК НОВА», а також за місцем проживання його керівників.
За результатами отриманих в ході обшуків фактичних даних слідчими до слідчого судді подано клопотання про призначення відповідної комплексної товарознавчої експертизи та експертизи металів і сплавів для встановлення категорійності гусеничних комплектів, їх відповідність встановленим параметрам, якості сталі та ринковій вартості.
Досудове розслідування триває.