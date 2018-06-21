На кордоні з Румунією виявили понад 13 тисяч пачок сигарет

Учора ввечері охоронці кордону відділу «Селятин», що на Буковині, отримали інформацію від оперативних співробітників Західного регіонального управління Держприкордонслужби про можливу протиправну діяльність на українсько-румунському рубежі. Згодом прикордонний наряд виявив рух чотирьох невідомих з пакунками. Для їхнього затримання правоохоронцям довелося здійснити попереджувальні постріли. Проте особи, покинувши 5 пакунків з сигаретами, вдалися до втечі.

Ще 12 пакунків з тютюновими виробами знайшли сьогодні вночі прикордонники відділу «Солотвино», що на Закарпатті. Їх виявили на березі річки Тиса, за 30 метрів до лінії державного кордону.

Покинуті тютюнові вироби доставлено до відділів прикордонної служби та будуть передані співробітникам ДФС. Тривають заходи із пошуку порушників.