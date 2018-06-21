Бразилець привіз в Україну 1600 таблеток наркотичної дії

Спільна оглядова група виявила медичні препарати у валізі громадянина Бразилії. Він прилетів рейсом зі Стамбула та прихопив з собою у подорож 1600 таблеток метадона.

Велику кількість таблеток наркотичної дії виявили учора в пункті пропуску «Бориспіль» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» спільно зі співробітниками ДФС.

Спільна оглядова група виявила медичні препарати у валізі громадянина Бразилії. Він прилетів рейсом зі Стамбула та прихопив з собою у подорож 1600 таблеток метадона. Попередньо, препарат є синтетичним наркотиком опійної групи.

Наразі таблетки вилучено та передано на експетризу, на іноземця складені відповідні матеріали. також та повідомлено співробітників Нацполіції.