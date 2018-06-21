Тимошенко пропонує здійснити перезаснування держави

Юлія Тимошенко повідомила, що започатковує дискусію щодо розробки принципово нового курсу розвитку країни, де суспільство на чолі із інтелектуалами, фахівцями різних галузей і напрямків спільними зусиллями вибудують такий новий курс. І у першу чергу мова має йти про перезаснування суспільного договору – нової Конституції України.

Голова Партії ВО «Батьківщина» Юлія Тимошенко сказала, що висуває низку концептуальних і основоположних пропозицій до нового суспільного договору – Конституції України, які докорінно змінять модель управління країною. Такий новий суспільний договір повинен бути укладеним між державою і українським суспільством, щоб забезпечити належні права громадянину для здійснення реального управління державою.

«Запропоновані мною 16 пропозицій до нового суспільного договору приберуть хаос, корупцію, безлад, двовладдя і інші вади в чинній Конституції. Адже як відомо, саме вади нинішньої Конституції призвели до того, що країна є розбалансованою, економічно слабкою, і ми зараз маємо такий низький рівень життя людей», – сказала Юлія Тимошенко.

Першою і другою позицією Юлія Тимошенко пропонує утворення парламентської форми правління канцлерського типу замість нині чинного президентсько-парламентського гібриду, і пропонує всенародне обрання канцлера одночасно з обранням парламентської більшості.

«Замість двовладдя – сильна, акцентована канцлерська форма правління. У новому суспільному договорі пропоную здійснювати всенародне обрання канцлера, який буде іти як кандидат на чолі партійного списку, і здійснювати одночасне всенародне обрання канцлера і більшості у парламенті, що поставить чітку вертикаль виконавчої влади і прибере двовладдя», – сказала вона.

Третя пропозиція полягає у тому, аби проводити вибори до парламенту у два тури, і встановити прохідний бар’єр на рівні 2%.

«Слід побудувати нову виборчу систему до парламенту у два тури, з прохідним бар’єром 2% для можливості входження в парламент нових прогресивних політичних сил», – сказала вона.

За словами Юлії Тимошенко, четверта пропозиція полягає у тому, щоб законодавчо виписати умови для створення сильної опозиції, яка матиме всі необхідні інструменти для контролю за владою.

«Четвертий пункт моїх пропозицій – це сильна опозиція, яка буде реально мати інструменти контролю: від Рахункової палати до можливості формування ТСК, які будуть обиратись саме складом опозиції. Опозиція повинна мати всі інструменти, щоб мотивовано контролювати владу», – сказала вона.

П’ята пропозиція голови Партії ВО «Батьківщина» полягає у тому, аби в тілі нового суспільного договору передбачити створення Всеукраїнських асоціацій за певним профілем, які отримають сильні конституційні права. Таким чином громадянське суспільство буде мати можливість безпосередньої участі в управлінні державою.

Шостою позицією, за словами Юлії Тимошенко, вона пропонує сформувати Національну асамблею самоврядності «з моральних, духовних авторитетів нації та голів Всеукраїнських асоціацій».

«Така Національна асамблея самоврядності дозволить створити в країні великого арбітра нації, гаранта дотримання Конституції і законів, гаранта припинення корупції, і органу, який буде створювати незалежні від влади контрольні органи», – сказала парламентарій.

Сьомою пропозицією Голова фракції «Батьківщина» пропонує надати Національній асамблеї самоврядності важелі здійснення впливу народного самоуправління.

«Національна асамблея самоврядності стане вищим органом народного самоуправління, який буде гарантом дотримання Конституції, унеможливлення узурпації влади і корупції, та стане на захист прав людей», – впевнена політик.

Восьмою пропозицією Юлія Тимошенко пропонує створити нову гілку державної влади, що матиме контролюючу функцію.

«Ми пропонуємо створити четверту гілку влади – контрольну, яка буде формуватись незалежно від нинішніх трьох гілок влади – законодавчої, виконавчої і судової. Відповідні контрольні органи повинні формуватись незалежно, і призначатись Національною асамблеєю самоврядності», – сказала парламентарій.

Дев’ятою позицією Юлія Тимошенко пропонує у тілі нової Конституції України надати громадянам право законодавчої ініціативи.

«Людям слід дати право законодавчої ініціативи, приміром, у вигляді петиції. Тобто, законодавча ініціатива громадянина України буде публікуватись на сайті ВРУ, і якщо її буде підтримано тією чи іншою кількістю голосів, тоді її слід буде виносити до порівняльної таблиці відповідного законопроекту, який буде розглядати парламент», – сказала вона.

Десятою позицією Юлія Тимошенко пропонує відкрити можливість проведення Всеукраїнського референдуму за народною ініціативою, зокрема, щодо дострокового усунення влади.

«Нинішня Конституція України формально передбачає проведення референдуму за народною ініціативою, але де-факто його провести неможливо. Тож ми пропонуємо спеціальну процедуру референдуму за народною ініціативою, адже громадянину слід надати дієвий інструмент, як прибрати владу – парламент чи президента, якщо вони себе скомпрометували», – впевнена вона.

Одинадцятою позицією Юлія Тимошенко пропонує створити Національний стратегічний центр як державний орган, який буде відповідати за інноваційний розвиток країни та глобальну конкурентоспроможність України.

«Національний стратегічний центр не буде займатись поточними справами як це робить уряд, президент чи парламент, а він буде вивчати конфлікти на рівні людей та інституцій, між окремими структурами громадянського суспільства, і на базі вивчення такої інформації – формуватиме стратегії і контролювати втілення їх в життя через виконавчі структури», – пояснила політик.

За пропозицією Юлії Тимошенко, формувати Національний стратегічний центр буде Національна асамблея самоврядності.

Відповідно до дванадцятої пропозиції, через тіло Конституції слід відкрити можливість для формування судів, які будуть «повністю незалежними від політичного класу та виконавчої влади».

«За моєю пропозицією, мирові судді та судді першої інстанції обираються громадами шляхом проведення дебатів. При цьому вибори суддів будуть відбуватись за рахунок державних коштів, і будуть безоплатними для самих суддів», – сказала вона.

За словами Юлії Тимошенко, друга і третя інстанції суддів – апеляційна і касаційна – будуть формуватись із кандидатів суддів першої інстанції на базі спеціально сформованого реєстру.

«Жодної суб’єктивності і участі політичного класу у призначенні суддів на посади – не буде!», – чітко сказала політик.

Крім того, відповідно до тринадцятої позиції, Юлія Тимошенко пропонує заснувати палату честі як органу контролю за суддями з боку громадянського суспільства.

Чотирнадцятою позицією Юлія Тимошенко пропонує здійснити переведення всієї облікової системи країни на blockchain-технології.

«Blockchain» – це облікова система для збереження інформації, яка у першу чергу дає право захистити персональні дані людини. При цьому правильно створені державні реєстри саме в системі «blockchain» захистять ці реєстри від рейдерства і корупції», – сказала політик.

П’ятнадцятою позицією голова Партії ВО «Батьківщина» пропонує створити через Конституцію комплексну систему боротьби проти корупції.

«Нинішні антикорупційні органи не довели своєї ефективності. А саме новий суспільний договір, який передбачає багаторівневу систему боротьби із корупцією, зможе унеможливити корупцію на багатьох векторах державного управління. І ми зможемо побудувати такий заслін від корупції, який зможе стати кращим у світі», – сказала вона.

Шістнадцятою позицією політик пропонує створення конституанти для схвалення проекту нової Конституції України, та подальше її ухвалення на Всенародному референдумі.

«Ми пропонуємо створити платформу, яка об’єднає суспільних діячів, конституціоналістів, правозахисників, людей із креативним мисленням – і така платформа створить синергію інтелектуальної думки, що дозволить виробити концепцію суспільної думки, а потім і проект Конституції», – сказала вона і додала, що вже за нового президента відбудеться ухвалення нової Конституції як нового суспільного договору між громадянами України, і забезпечить її втілення у життя.

Юлія Тимошенко вкотре зауважила, що вона висуває 16 пропозицій щодо її нового бачення суті і концепції Конституції України, але нині діалог щодо нової Конституції – лише започатковано, а тому вона закликає всіх небайдужих інтелектуалів, фахівців, діячів різних напрямків – долучатись до обговорення і вироблення принципово нового суспільного договору.

«Я вірю, що ми спільними зусиллями зможемо здійснити зміни, і головне – змінити країну на краще», – підсумувала парламентарій.

«До президентських виборів необхідно затвердити концепцію нової Конституції. Відповідний проект має бути переданий на Референдум, і новий президент повинен прийняти нову Конституцію і втілити її в життя. Нові парламентські вибори слід провести за новою Конституцією», – завершила парламентарій.