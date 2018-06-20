За не пристебнутий ремінь - штраф 850 грн

У разі ухвалення внесеного до парламенту законопроекту №8492 перевіряти ремені безпеки в автомобілях будуть за допомогою відеофіксаторів. Про це повідомила одна з авторів законопроекту, народний депутат Ганна Гопко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Як мають перевіряти? Це буде українська поліція, відеофіксатори. Я думаю, що навіть інформаційний просвітницький ефект від цього закону сприятиме зменшенню ДТП. Якщо подивитись, то через підвищення штрафів ми бачимо зменшення кількості ДТП впродовж першого року після вступу у дію цього закону. Але якщо ми все одно побачимо, скільки людей гине у ДТП через відсутність ременя безпеки, проаналізуємо, то це - важливий захід, який рятує життя. Це один з ефективних механізмів", - зазначила парламентар.

Нагадаємо, У Верховній раді зареєстрували законопроект, який передбачає збільшення штрафів за ігнорування ременів безпеки з 51 до 850 грн.