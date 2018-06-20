Порошенко підписав закон, що дозволяє трансплантацію органів з дозволу донора

Президент Петро Порошенко затвердив і підписав законопроект, який дозволяє трансплантацію органів за умови письмового дозволу донора. Про це свідчать дані на сторінці відповідного законопроекту №2386а-1 на сайті Верховної Ради.

Відповідно до закону, після письмової згоди донора, особі надається карта потенційного донора, а інформація про нього вноситься в Єдину державну інформаційну систему трансплантації.

Дана інформація буде виключно конфіденційною.

Також в документі зазначено, що заяву про надання дозволу на трансплантацію може бути відкликано заявником.

Крім того, при кожному акредитованому міністерством установі охорони здоров'я створять спеціалізовані об'єднання трансплантології і введуть обов'язкові етичні комітети, які будуть функціонувати в даних установах.

За даними законопроекту, порушення встановленого законом порядку трансплантації та інших анатомічних матеріалів людини і тварини буде каратися штрафом від 100 до 500 неоподатковуваних податком мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати посаду і займатися відповідною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

За вилучення у людини шляхом примушування або обману органів для трансплантації покаранням буде позбавлення волі до п'яти років.

За ці ж дії, але вчинені щодо особи в безпорадному стані або яка перебуває в матеріальній або іншій залежності, будуть карати позбавленням волі на строк від п'яти до семи років.

Нагадаємо, в квітні 2014 року Рада прийняла зазначений законопроект в першому читанні. Тоді за ухвалення даного закону проголосували 243 депутати.