Викрито в.о. начальника митного пункту «Порубне"

Співробітники відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю УСБУ в Чернівецькій області затримали в.о. начальника відділу митного оформлення пропускного пункту «Порубне» під час отримання чергового хабара у розмірі п’ятсот євро. За результатами проведення невідкладних слідчих дій на робочих місцях інших працівників контролюючих органів на кордоні правоохоронці виявили та вилучили чималі суми у гривнях та іноземній валюті.

Затриманому в.о. начальника відділу митного оформлення оголошено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності інших посадових осіб, причетних до протиправних дій.