Аваков пропонує повернути кримінальну відповідальність за контрабанду товарів

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повернути кримінальну відповідальність за контрабанду товарів. Про це він заявив на засіданні уряду, передає кореспондент РБК-Україна. Зокрема, Аваков нагадав, що раніше контрабанду товарів було декриміналізовано. "Зараз ми чи не єдина країна в Європі, де контрабанда декриміналізована. Цьому потрібно покласти край. Я думаю, що ми повинні подати до Ради законопроект і знову визнати контрабанду кримінальним злочином", - заявив Аваков.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Володимир Гройсман анонсував новий етап боротьби з контрабандою на митниці. "Ми сформували план дій по боротьбі з контрабандою. Є десятки мільярдів гривень, які схемщики виводять за межі українського бюджету. Я цього терпіти не буду. Минулого року наші дії дали можливість залучити до бюджету понад 70 млрд гривень", - зазначив Гройсман.