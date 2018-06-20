У Херсоні затримали виконавців замовного вбивства

Озброєних автоматичною зброєю зловмисників затримали в автомобілі, коли ті їхали на завдання

У Херсоні працівники Управління карного розшуку та слідчого управління попередили замовне вбивство двох жителів міста. Виконавців затримали у той, час коли вони озброєні їхали в автомобілі, повідомляє поліція Херсонської області "Виконавців затримали у Дніпровському районі, коли вони пересувалися в автомобілі "ВАЗ-21011", озброєні автоматичною зброєю. Поліцейські встановили особи двох затриманих. Ними виявилися жителі Харківської та Черкаської областей, один з них раніше судимий за наркозлочини", - зазначено в повідомленні. Під час проведення огляду в салоні автівки оперативники вилучили автомат Калашникова, три магазини з набоями, глушник та гранату Ф-1. "Зі слів затриманих, їх найняли для скоєння замовного вбивства двох жителів Херсона. За виконання завдання обіцяли 15 тисяч доларів, при цьому дали завдаток", - додали в поліції.

Щодо зловмисників обрана міра запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Їм загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років. Працівники поліції встановлюють організаторів та інших осіб, причетних до замовного вбивства.

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