Порошенко призначив Жебрівського аудитором НАБУ

Президент України Петро Порошенко призначив аудитором Національного антикорупційного бюро (НАБУ) Павла Жебрівського. Про це йдеться в указі президента №169 від 19 червня. "Визначити до складу комісії зовнішнього контролю з проведення незалежної оцінки (аудиту) ефективності діяльності Національного антикорупційного бюро України Жебрівського Павла Івановича", - йдеться в ньому. Цей указ набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, 14 червня Жебрівський анонсував зустріч з Порошенком щодо нового призначення. 13 червня Порошенко підписав указ про звільнення Павла Жебрівського з посади голови Донецької обласної державної адміністрації (ОДА).