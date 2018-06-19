Викрито на систематичних хабарах керівника Миколаївського слідчого ізолятора сізо

Співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою викрили на систематичних хабарах керівника Миколаївського слідчого ізолятора.

Правоохоронці встановили, що полковник внутрішньої служби налагодив механізм отримання неправомірної вигоди від ув`язнених кримінальних авторитетів за безперешкодну передачу їм заборонених предметів та забезпечення неконтрольованого пересування камерами ізолятора.

За свої «послуги» зловмисник вимагав талони на велику кількість літрів бензину.

За результатами обшуків проведених у державній установі та за місцем проживання полковника, оперативники спецслужби вилучили частину «прибутку», а також заборонені предмети та речовини для передачі ув’язненим.

Наразі керівнику Миколаївського слідчого ізолятора повідомлено про підозру в скоєнні злочину за ст. 368 Кримінального кодексу України.

Триває досудове слідство для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.