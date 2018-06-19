Перемовини мітингувальників з керівництвом ВР нічого конкретного не дали

Депутат Геращенко, яка вийшла до мітингувальників, пообіцяла обговорити їхні проблеми завтра. Мовляв, завтра відбудеться зустріч представників мітингувальників з членами Кабміну, де визначаться, які вимоги є реальні, а які ні. Які можна виконати в цьому році, а які винести на 2019 рік.

Люди незадоволені. Нагадаємо, це вже третя акція у цьому році. Дві попередні пройшли у квітні та травні. Були обіцянки, але нуль результатів.