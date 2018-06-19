Пристрасті біля ВР вирують

За словами мітингуючих, до Києва прибуло 10 тисяч протестувальників. До афганців, атовців та чорнобильців долучились гірники. Люди в очікуванні появи переговорників, які пішли на зустріч з керівництвом парламенту. Вхід для представників ЗМІ заблокований.

Нагадаємо, протестувальники вимагають відміни монетизації пільг, достойних пенсій, гарантованого медичного обслуговування.

Вийшов Борислав Береза до імпровізованого майданчика. На разі за словами Берези тривають перемовини.