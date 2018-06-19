Парубій боїться вийти до мітингуючих

До мітингувальників вийшов депутат Береза. Просить відступити два кроки назад. Запрошує представників різних груп мітингуючих організуватись і зайти в парламент для зустрічі з керівництвом ВР.

Зазначимо, люди з'їхались з усіх регіонів країни. Вимоги: нормальні пенсії, справедливе медичне обслуговування, справедливі зарплати...

Якщо буде потрібно, люди готові продовжувати протестувати, навіть якщо доведеться ночувати під стінами ВР.

Мітингуючі налаштовані серйозно.