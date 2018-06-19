Чорнобильці, атовці та афганці штурмують Верховну Раду
Площа Конституції біля парламенту заповнена вщент мітингуючими.
Біля будівлі ВР та в середині приміщення Нацгвардія та загони поліції. Ситуація напружена. Мітингуючі вимагають зустрічі з Парубієм, аби донести до нього персонально свої вимоги.
Як сказав один із мітингуючих, не може так бути, щоб депутати, чиновники жирували, а люди, які виконували і виконують обов'язок перед державою, мали право на нормальне життя.
Зі слів мітингуючих, розходитись не збираються.