ООС: Ворог продовжує застосовувати важке озброєння

Минулої доби, 18 червня, активні бойові дії тривали на Луганщині, де російсько-окупаційні війська вдалися до провокаційних дій в районі населеного пункту Новотошківське, а на Горлівському напрямку – в районі населеного пункту Верхньоторецьке.

На Донецькому напрямку, поблизу Авдіївки та Опитного під час бойових дій з використанням стрілецької зброї та гранатометів поранення отримали два українських військовослужбовця.

Не припиняються бойові дії на Маріупольському напрямку в районі селищ Старогнатівка, Чермалик та Лебединське, де застосування окупантами мінометів наражало на небезпеку мирне населення.

Загалом ворог 28 разів порушував режим припинення вогню, з них 6 разів вогонь вів з важкого озброєння. У результаті узгоджених дій підрозділів Об’єднаних сил, за даними розвідки, знищено 1 бойову броньовану машину противника та вантажівку ГАЗ-66, 5 окупантів поранено.

Ніч поточної доби минула без загострення обстановки – ворог 4 рази порушував режим припинення вогню без застосування важкого озброєння. Втрат серед українських захисників немає.