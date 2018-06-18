На Харківщині затримано на хабарі полковника поліції
Поліцейський вимагав від підприємця три тисячі доларів США.
Слідчі Служби безпеки України оголосили підозру заступнику начальника одного з районних відділів ГУ Національної поліції в Харківській області, якого напередодні викрили на хабарі.
Оперативники спецслужби встановили, що полковник поліції вимагав від представника місцевого підприємства неправомірну вигоду в еквіваленті трьох тисяч доларів США. У таку суму поліцейський керівник оцінив закриття кримінального провадження, яке було відкрито за фактом порушення на підприємстві законодавства про охорону праці.
Співробітники СБ України затримали поліцейського у приміщенні райвідділу після передачі заявнику постанови про закриття справи. Під час обшуку за місцем проживання полковника та службових приміщень райвідділу правоохоронці вилучили гроші у національній валюті, які були передані хабарнику кількома днями раніше.
Дії затриманого кваліфіковані за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України. Стосовно нього судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.
Тривають слідчо-оперативні дії.
Операція проводилась під процесуальним керівництвом військової прокуратури Харківського гарнізону Об’єднаних сил та спільно з підрозділом внутрішньої безпеки Нацполіції.