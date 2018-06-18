Затримали українця, який вчинив зухвалі крадіжки у Польщі та Німеччині

Крадіжка сталася у салоні в одному із варшавських торговельних центрів у ніч з 27 на 28 листопада 2017 року. За даними слідчих, злодій ще під час відкриття комплексу сховався в туалеті. Відразу після закриття він заліз до вентиляційної шахти у підвісній стелі, звідки проповз до технічного приміщення ювелірної крамниці. Всередину він спустився по мотузці, дістав зі столу ключ до сейфу, у якому знайшов біжутерію та годинники на суму приблизно 163 тисячі євро. Потім по мотузці він повернувся у вентиляційну шахту, де до ранку чекав на відкриття торговельного центру, після чого покинув комплекс з рюкзаком, повним золота.

У технічному приміщенні крамниці не було камер відеоспостереження. Єдиним слідом, який залишився після грабіжника, була мотузка.

Поліцейські, завдяки камерам відеоспостереження у торговельному центрі встановили, що мотузка, яку використав злодій, була придбана за день у тому самому комплексі. Камера зареєструвала зображення цієї людини, - повідомив Роберт Шумята з Районної комендатури поліції у Варшаві.

Правоохоронці порівняли також запис з відеокамер у крамниці. «На ньому був чоловік, який роззирався по салону так, ніби проводив розвідку. Поліцейські порівняли його зображення зі світлиною з супермаркету. Це був той самий чоловік», - сказав Шумята.

Пошук зловмисника міг би закінчитися нічим, якби не робота криміналістів, які вивчили кількаметрову мотузку, знайдену у технічному приміщенні ювелірної крамниці.

«Криміналісти дослідили сліди ДНК з мотузки. Результати аналізу ввели до системи і виявилося, що це та сама особа, з тими самим слідами ДНК, яка попереднього року у Німеччині вчинила крадіжку зі зломом у ювелірній крамниці, і її розшукують на підставі Європейського ордеру на арешт», - сказав Шумята. Криміналісти знали, що розшукують 33-річного громадянина України.

Злочинця затримали тільки за півроку після гучної крадіжки. Його арештували польські прикордонники у пункті пропуску в Гребенному, коли він переходив кордон з України до Польщі. 33-річному українцю за крадіжку зі зламом загрожує до 10 років позбавлення волі, повідомляє Польське радіо.