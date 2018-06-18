Росії не обовязково використовувати військові методи, щоб «придушити» економіку України - Ґлен Говард

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Президент американського аналітичного центру The Jamestown Foundation Ґлен Говард пояснив, чому Україні слід почати серйозно ставитися до своєї національної безпеки. Він звернув особливу увагу на проблематику отримання Україною американських катерів класу Island, а також зауважив, що Росії не обов’язково використовувати військові методи для того, щоб «придушити» економіку України, повідомляє Голос Америки.

Під час третьої пленарної сесії щорічної конференції з українсько-американських відносин у Вашингтоні, метою якого було обговорення прогресу України, президент американського аналітичного центру The Jamestown Foundation Ґлен Говард наголосив на тому, що Україні слід почати серйозно ставитися до своєї національної безпеки.

Аналітик зазначив, що Україна не використовує всіх можливостей, які вона має. Саме тому рекомендацією одного з високопосадовців США, за його словами, було запровадити чіткі дедлайни, щоб Київ «почав робити речі, замість того, щоб давати йому білет з відкритою датою, як це було в ситуації із «Айлендами».

Американські катери класу Island від уряду США – це 30-метрові катери, які раніше були на службі Берегової охорони США і наразі стоять у порту Балтимора. США запропонували Україні їх ще в 2014 році під час обговорень концепції розбудови «москітного флоту». Про це йшлося в розслідуванні «Айленди» для України» програми «Схеми» (спільний проект Радіо Свобода і каналу «UA:Перший»).

«В ситуації з «Айлендами» – це подарунок. Це подарунок США Україні. Але вони не використовують цієї можливості, доки США не скажуть: «ви маєте доставити ці кораблі до такої-то дати, чи ми заберемо їх назад», – зазначив Говард.

Після оприлюднення розслідування «Айленди» для України» командування Військово-Морських сил ЗСУ виступили із заявою, що українська сторона завершує опрацьовувати контракт на отримання двох патрульних катерів типу «Айленд» від уряду США і починає «його міжвідомче погодження». До цього цю тему публічно не обговорювали. У заяві також зазначалося, що вже після підписання контракту розпочнеться безпосередній процес передачі катерів, у тому числі підготовка екіпажів.

З 11 по 15 червня в Україні проходила заключна конференція з визначення основних умов контракту щодо передачі катерів класу «Айленд» до України. Перший заступник командувача ВМС Збройних сил України Андрій Тарасов на запит Радіо Свобода пояснив, що під час цього заходу опрацюють остаточну редакцію документа.

Президент американського аналітичного центру The Jamestown Foundation Говард також окремо звернув увагу на загострення ситуації в Азовському морі, де Росія протягом останніх тижнів нарощує військову присутність та затримує судна, що прямують до маріупольського і бердянського портів.

Аналітик зауважив, що Україні «слід почати реально серйозно ставитися до її національної безпеки» та усвідомити, що Росія використовує певні стратегії.

«Їм навіть не треба це робити військовим шляхом… Вони просто повністю придушать Донбас економічно, і Азовське море... І всі рибалки застрягнуть в Бердянську та інших портах та не зможуть виходити в море, і вони не зможуть експортувати сталь з Донбасу. Ось в чому ця стратегія», – пояснив експерт.

Пол Ґобл, аналітик The Jamestown Foundation, розповів в інтерв’ю Українській службі «Голосу Америки», що наприкінці травня Росія без особливих попереджень перемістила п’ять кораблів ВМС з Каспійського до Азовського моря. На його думку «російська сторона отримала можливості проводити агресію з моря на українське узбережжя».

«Навіть якщо Москва не використає кораблі для нападу на Маріуполь чи інше прибережне місто України, той факт, що вона здатна це зробити, стримуватиме певні оборонні сили України, які могли б бути використані проти нападів Росії в інших районах», – наголосив він.

Україні ж варто посилювати власну оборону і забезпечити підтримку міжнародної спільноти, переконаний дослідник. Він висловив здивування, що українська влада не говорить голосніше на світовій арені про проблеми на Азовському морі, називаючи це «стратегією байдужості».

Колишній заступник міністра оборони України, адмірал Ігор Кабаненко, неодноразово стверджував, що для протидії російській загрозі на морі Україна потребує москітного флоту.

«Щоб відповісти на такі загрози, українські військово-морські кораблі та човни повинні бути присутніми не тільки в Одесі та навколо морських підходів до портів України, а й в Азовському морі, на Дніпрі та Дунаї», – зазначав Кабаненко в статті для Jamestown Foundation.

Речник Міністерства оборони України, полковник Олександр Мотузяник в коментарі Радіо Свобода зауважив, що дії Міністерства оборони у відповідь на цю ситуацію не підлягають розголошенню і порадив звернутися до Міністерства закордонних справ.

В інтерв’ю газеті «Дзеркало тижня» заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль зазначала, що «право огляду цивільного судна військовим кораблем є одним з класичних інститутів морського права. Цим правом користується також і український військово-морський флот. Разом із тим дії РФ в Азові – це спроба за допомогою сили зловживати правами, які до того ж узурповані. Наша позиція полягає у тому, щоб настільки, наскільки це можливо, врегулювати спір за допомогою міжнародного права», — підкреслила заступник міністра.