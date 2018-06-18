Військовий командир вимагав від підлеглого хабара

Підрозділом військової контррозвідки зі складу Об’єднаних сил задокументовано факт вимагання командиром одного з підрозділів ЗСУ неправомірної вигоди в сумі 6 тис. грн. від підлеглого офіцера за не перешкоджання у переведенні для подальшого проходження військової служби до іншої військової частини.

До отримання хабара військовим була залучена дружина – саме їй передавались кошти за місцем проживання в м. Запоріжжя.

За даним фактом, за матеріалами військової контррозвідки, військовою прокуратурою Запорізького гарнізону Південного регіону України розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.369-2 КК України «Зловживання впливом», якою передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

17.06.2018 підполковника «Ч» затримано співробітниками військової контррозвідки разом із слідчими військової прокуратури та спецпідрозділу нацполіції України. Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Командування Об’єднаних сил займає принципову позицію щодо питань боротьби з корупцією.