До Збройних Сил України призвано 500 офіцерів запасу віком до 43 років за 37 військово-обліковими спеціальностями. Всі вони закінчили кафедри військової підготовки, мають вищу освіту не нижче бакалавра та раніше не проходили військову службу.

З 15 червня 2018 року офіцерів направлено на курси перепідготовки та підвищення кваліфікації при вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти.

Мета призову офіцерів – набуття ними практичних навичок і умінь для збройного захисту Вітчизни, збільшення кількості військово-навчених осіб в запасі та підвищення рівня укомплектованості Збройних Сил України офіцерським складом.

Після завершення підготовки передбачається призначення офіцерів на посади до небойових військових частин.

До участі в операції Об’єднаних сил призвані офіцери залучатись не будуть. Направлення до району операції Об’єднаних сил можливо лише у добровільному порядку після укладання ними контракту про проходження військової служби.

На офіцерів, яких призвано, розповсюджується весь пакет соціальних пільг та гарантій військовослужбовців за контрактом.

Також за ними зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форми власності. забезпечення.