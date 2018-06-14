Омбудсмен Денисова планує сьогодні зустрітись із українськими політвязнями

Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова має намір сьогодні, 14 червня, відвідати українських політв'язнів у РФ Романа Сущенка і Миколу Карпюка. Про це вона повідомила в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Справді, в суботу ми будемо в Омську у Романа Штиблікова разом з Москальковою, уповноваженою з прав людини РФ. Але сьогодні ми проводимо переговори на основі консульських угод, щоб відвідати сьогодні Романа Сущенка та Карпюка, який перебуває у Володимирському централі. Ми зараз проводимо з нашим посольством в РФ необхідні процедури, вчора була відправлена нота для того, щоб вони дали нам таку можливість. Тобто ми продовжуємо працювати в цьому напрямі", - зазначила вона.

Як відомо, 4 червня Московський суд виніс вирок українському журналістові Роману Сущенку. Його визнали винним у "шпигунстві" й дали 12 років колонії суворого режиму. Оскільки справу засекречено, її розглядали в закритому режимі.

"Коммерсант" з посиланням на джерела повідомляв, що Роману Сущенкові пред'являли звинувачення у спробі з'ясувати можливість нового наступу на Маріуполь терористів "ДНР".

У травні 2016 року верховний суд Чечні засудив Клиха та іншого українця Миколу Карпюка до 20 і 22,5 років ув'язнення відповідно в колонії суворого режиму за нібито участь у банді, вбивство і замах на вбивство російських військовослужбовців. За версією російського слідства, Клих і Карпюк під час першої чеченської війни створювали в Україні групи для участі в боях проти російських військ за незалежну Чечню.