Затримано злочинну групу, яка переробляла зброю для продажу
У зловмисників виявили чимало зброї.
Співробітники СБУ затримали зловмисників згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу після чергового збуту перероблених зразків стрілецької зброї.
Під час обшуків у помешканнях фігурантів справи та підпільному цеху правоохоронці виявили понад десять одиниць вогнепальної зброї невстановленого зразка, два пристрої безшумної стрільби, дві гранати Ф-1 та понад сто набоїв різного калібру. Зразки вилучених засобів ураження передано на експертизу.
Затриманим оголошення про підозру в скоєнні злочину та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу. У рамках відкритого кримінального провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до протиправної діяльності.
Операція з викриття організованого угруповання проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
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