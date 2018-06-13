Поліціянти затримали продавців дитини

За словами заступника начальника Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, Національної поліції України Ігоря Малахова, інформація про намір продажу матір’ю новонародженої дитини надійшла до поліції у лютому цього року.

За даним фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 3 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо людини) Кримінального кодексу України.

Поліцейські встановили, що 29-річна породілля вже має на вихованні двох малолітніх дітей віком шести та восьми років. Відтак жінка вирішила продати немовля, аби покращити своє матеріальне становище.

«Вона підшукувала клієнтів серед своїх знайомих. Коли жінка знайшла сімейну пару, яка погодилась придбати дитину, породілля домовилась з ними про зустріч. Свою новонароджену дитину мати оцінила у 140 тисяч гривень», - повідомив Ігор Малахов.

Оперативники відділу боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, спільно зі слідчими поліції Черкаської області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури затримали жінку поблизу лікарні. Зловмисницю затримано в момент передачі дитини та отримання коштів.

Зараз дитина перебуває в Черкаській обласній лікарні. Тим часом зловмисницю затримано в порядку 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення жінці про підозру. Їй загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі. Триває досудове розслідування.