На Хмельниччині затримано проросійського пропагандиста- агітатора

Співробітники Служби безпеки України викрили на Хмельниччині учасника російської політичної організації «Национальное освободительное движение» на інспіруванні міжнаціональної ворожнечі та антиукраїнській пропаганді в інтересах країни-агресора.

Правоохоронці встановили, що мешканець Кам’янець-Подільського, перебуваючи в складі вищезгаданої організації, був завербований представниками ФСБ під час періодичних виїздів до Росії. За завданням «кураторів» агітатор виготовляв листівки нібито від українських націоналістів із закликами до агресивних дій стосовно поляків, які проживають на території України. Вказані матеріали він отримував від «замовників» через Інтернет. Потім зловмисник поширював агітки у популярних серед іноземних туристів історичних та культурних місцях регіону.

Оперативники спецслужби зафіксували, що агітатор також адміністрував спільноту в одній із соціальних мереж, через яку поширював матеріали щодо підтримки терористичних організацій «Л/ДНР» та виправдовував російську військову агресію проти нашої держави.

Фінансування злочинної діяльності зловмисника здійснювалось представниками спецслужб РФ з використанням криптовалют.

Під час санкціонованого обшуку у помешканні фігуранта справи співробітники СБУ виявили матеріали з антипольською та проросійською пропагандою, а також комп’ютерну техніку із доказами протиправних дій.

У рамках відкритого кримінального провадження за ст. 110 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.