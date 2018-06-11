Внутрішньо переміщені особи отримають компенсацію за житло

За ініціативи Мінсоцполітики та за підтримки Комітету Верховної Ради України у справах ветеранів, учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та людей з інвалідністю Законом України «Про Державний бюджет України на 2018 рік за бюджетною програмою 2511190 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, визнані інвалідами війни ІІІ групи відповідно до пунктів 11-14 частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та які потребують поліпшення житлових умов» передбачено видатки в обсязі 25 млн гривень.

Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.04.2018 року № 280.

Розподіл субвенції буде здійснюватися відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

З метою забезпечення повної потреби у видатках на зазначені цілі Мінсоцполітики опрацьовується питання щодо збільшення обсягу субвенції шляхом перерозподілу коштів між бюджетними програмами, головним розпорядником яких є Міністерство.