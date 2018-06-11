Жебрівський подав у відставку
Нового главу регіону представлять вже 14 червня.
Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку. Про це інформує видання "ОстроВ".
Нового главу регіону представлять вже 14 червня.
"Павло Іванович нас покидає. У четвер будуть нового представляти. Поки немає розуміння, хто це буде", - повідомили джерела видання.
Офіційного підтвердження інформації про звільнення Голови Донецької ОДА на сайті президента України на даний момент немає.
У той же час прес-секретар Жебрівського на дзвінки не відповідає.