Глава Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський подав у відставку. Про це інформує видання "ОстроВ".

Нового главу регіону представлять вже 14 червня.

"Павло Іванович нас покидає. У четвер будуть нового представляти. Поки немає розуміння, хто це буде", - повідомили джерела видання.

Офіційного підтвердження інформації про звільнення Голови Донецької ОДА на сайті президента України на даний момент немає.

У той же час прес-секретар Жебрівського на дзвінки не відповідає.