Чоловік намагався вивезти закордон історичні цінності

У рамках проведення спільної спеціальної операції «Кордон-2018» прикордонники, за попередньою інформацією Служби безпеки України, в пункті контролю «Харків-пасажирський» виявили старовинні предмети.

Під час перевірки одного з вагонів потяга «Кривий Ріг-Москва», прикордонники Харківського загону виявили громадянина 1978 року народження, стосовно якого було доручення уповноважених державних органів. В ході огляду речей громадянина спільною групою співробітників Держприкордонслужби, Служби безпеки України та митниці в дорожній сумці було виявлено історичні цінності. Серед виявленого - 17 наконечників для стріл та списів скіфських часів, 27 монет Ольвії, скіфську сокиру, металеву обручку та металеву голку.

Після складання необхідних документів, виявлені предмети разом з громадянином передано компетентним правоохоронним органам.