Е-декларування: Cуддя вищого адмінсуду приховав квартири

Детективи Національного антикорупційного бюро України завершили досудове розслідування та склали обвинувальний акт стосовно одного з суддів Вищого адміністративного суду України (ВАСУ), якому інкримінують вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.366-1 Кримінального кодексу України («Декларування недостовірних даних»). 7 червня 2018 року прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури скерували обвинувальний акт стосовно цієї особи до суду для розгляду по суті.

За версією слідства, суддя ВАСУ вніс завідомо недостовірні відомості до щорічних е-декларацій за 2015 та 2016 роки. Йдеться про об’єкти нерухомості (дві квартири у центрі Києва), власником яких є близька особа підозрюваного і які перебували у постійному користуванні судді. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 46 Закону України «Про запобігання корупції», це майно мало бути відображене служителем Феміди в його щорічних деклараціях.

Детективи НАБУ вважають, що суддя вдався до таких дій умисно, ймовірно, з метою приховування від відповідних державних органів та громадськості свого реального майнового стану та всього наявного у нього та членів його сім’ї нерухомого майна, а також задля реалізації можливості отримати в судовому порядку службового житла у Києві.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали в квітні 2017 року за власними напрацюваннями, на підставі звернень громадян та публікацій у ЗМІ.

Про підозру у недекларуванні відомостей судді повідомлено 13 грудня 2017 року.

14 березня 2018 року служителю Феміди та його захисникам надано доступ до матеріалів кримінального провадження.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.