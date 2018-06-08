ООС: Ворог атакує, українські війська дають адекватну відсіч

Минулої доби, 8 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною, інтенсивність бойових дій, які тривали на всій лінії зіткнення, збільшилась.

Російсько-окупаційні війська 10 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети калібрів 120 і 82мм та 2 рази артилерію калібру 122мм. Всього за минулу добу зафіксовано 37 порушень припинення вогню противником.

На Луганському напрямку найактивніше бойові дії тривали в районах населених пунктів Кримське та Новотошківське, де упродовж доби противник чотири рази використовував міномети та танк. На Горлівському напрямку бої не припиняються поблизу селища Зайцеве. На Донецькому напрямку – в районі населеного пункту Кам'янка. Має ознаки загострення ситуація на Маріупольському напрямку - в районах селищ Водяне та Лебединське, де, загалом упродовж доби, ворог випустив щонайменше 85 мін та снарядів. З метою недопущення просування противника в бік наших позицій та подавлення його вогневих точок, підрозділи Об’єднаних сил давали адекватну відповідь, надійно утримуючи позиції.

Як уже повідомлялось, вчора ранком, противник, нехтуючи нормами Міжнародного гуманітарного права, здійснив терористичний акт в населеному пункті Голубівське на Луганщині, що перебуває під окупацією російських військ. Контрбатарейними радарами та іншими засобами об’єктивного контролю зафіксовано, що обстріл цивільного мікроавтобусу терористами здійснено 82-мм мінометом з північної околиці населеного пункту Донецький.

Минулої доби під час боїв поранення отримали четверо наших воїнів, їх невідкладно було евакуйовано до шпиталю.

За даними розвідки, противнику нанесено втрат: один окупант загинув та двоє поранено. Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.