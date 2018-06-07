ООС: Ворог продовжує здійснювати провокаційні обстріли

Упродовж поточної доби, 7 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Противник 17 разів порушував режим припинення вогню, з них три рази із забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Російсько-окупаційні війська продовжують здійснювати провокаційні обстріли на Луганському, Донецькому та Маріупольському напрямках.

Противник вів турбуючи обстріли зі стрілецької зброї та гранатометів по районам населених пунктів Опитне, Мар’їнка, Піски, Троїцьке та Водяне. Вогонь зі 120-мм та 82-мм мінометів відкривався по українським захисникам Новотошківського, Кримського, що на Луганському напрямку та Лебединському, що на Маріупольському напрямку. Підрозділи Об’єднаних сил вели активну оборону та давали адекватну відповідь по всій лінії зіткнення.

В ході бойових дій поточної доби два військовослужбовця отримали поранення. Втрати противника уточнюються