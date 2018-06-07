Артем Ситник: Україна на шляху до створення незалежної судової антикорупційної інституції

Національне антикорупційне бюро України вітає ухвалення Верховною Радою України Закону України «Про Вищий антикорупційний суд». Це – перший важливий крок на шляху створення в Україні незалежної судової антикорупційної інституції. Таку думку висловив Директор Національного бюро Артем Ситник.

«З ухваленням закону про Вищий антикорупційний суд нарешті закінчилась дискусія, яка тривала два роки, щодо того, чи потрібна така інституція в Україні. Сьогодні, беззаперечно, зроблено дуже важливий крок вперед на шляху створення в країні незалежної судової антикорупційної інституції, яка покликана дати відповіді у тих справах, які розслідує Національне антикорупційне бюро України», — підкреслив Директор НАБУ.

Артем Ситник переконаний, що результат голосування в парламенті за закон про Вищий антикорупційний суд є здобутком громадянського суспільства та міжнародних партнерів, які доклали чимало зусиль для його прийняття. «Треба усвідомлювати, що процес формування цієї інституції не буде простим. Тому важливо, аби громадянське суспільство та міжнародні партнери й надалі тримали у фокусі цю тему. Інакше є ризик отримати суд, який буде залежний, якому будуть притаманні ті вади, які наразі є в судах першої інстанції», — зауважив Директор НАБУ.