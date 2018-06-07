Полковник Нацполіції змушував підлеглих здавати йому гроші

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Генпрокуратура повідомила про підозру в шахрайстві керівнику Департаменту вибухотехнічної служби Нацполіціі України в 2015-2017 роках полковнику Олександру Буханченко. Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Як встановлено слідством, зазначена особа протягом 2016-2017 років, перебуваючи на посаді начальника Департаменту вибухотехнічної служби Нацполіціі України, шляхом обману, користуючись своїм службовим становищем, з метою особистого збагачення організувало збір коштів з підлеглих співробітників нібито на ремонт приміщення Департаменту", - повідомляється на сайті ГПУ.

Як наслідок, щомісяця працівники апарату та територіальних підрозділів Державної вибухотехнічної служби Нацполіціі України передавали кошти в різних сумах, які йшли високому державному посадовцю у власну кишеню.

Крім цього, окремим працівникам глава департаменту завищував розмір премій, а потім, користуючись своїм службовим становищем, змушував частину від неї перераховувати на свої банківські рахунки.

6 червня Буханченко повідомили про підозру в заволодінні майном підпорядкованих шляхом обману на загальну суму майже 100 тис. Грн (ч. 1, 2 ст. 190 КК України (шахрайство).