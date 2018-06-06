Конституційний суд України дозволив скасування депутатської недоторканності

Конституційний суд України на закритому засіданні сьогодні, 6 червня, прийшов до висновку, що пропозиція скасувати депутатську недоторканність відповідає Конституції. Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Дане рішення суд ухвалив після звернення Верховної Ради про надання висновку щодо відповідності законопроекту №6773 (про внесення змін до Конституції України в частині скасування депутатської недоторканності) вимогам ст. 157 і ст. 158 Конституції України.

Відповідно, законопроект №6773 може бути розглянутий парламентом. Законопроект №6773 був зареєстрований у Верховній Раді 19 липня 2017 року. Його ініціаторами стали 158 народних депутатів з різних фракцій. 19 жовтня 2017 року він був направлений до Конституційного суду.