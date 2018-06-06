Олександр Данилюк: Від мене вимагають роздачі грошей на проекти депутатів-мажоритарників

Олександр Данилюк зробив пост на своїй сторінці у Фейсбук.

"Протягом року на мене чиниться колосальний тиск. Від мене вимагають підтримати програму «Субвенції на соціально-економічний розвиток регіонів». У перекладі на людську мову це – роздача грошей на проекти депутатів-мажоритарників. Це – політична корупція, у народі – «гречка».

Сьогодні кульмінаційний момент. Мене поставлено перед вибором – піти або стати співучасником.

Я країною не торгую.

Вимагаю жорсткого дотримання регламенту – надати мені слово з трибуни парламенту перед голосуванням", - написав він.