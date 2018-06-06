Пожежа у Чорнобильській зоні: радіаційний фон у нормі

У зоні відчуження Чорнобильської АЕС загорілася суха трава. Наразі площа пожежі - 5 га, вона перекинулась і на ліс, заявили у ДСНС.

"Станом на 6:00, за даними авіарозвідки, спостерігаються окремі осередки горіння і задимлення на площі близько 5 га в Чорнобильській зоні", - уточнили у відомстві.

Рятувальники зазначили, що радіаційний фон у Києві, Чорнобилі і на промисловому майданчику ЧАЕС - у межах норми.

Науковець з Чорнобильського центру з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології Сергій Гащак повідомив, що "чутки про загрозливу радіацію від горіння "рудого лісу" - це нагнітання і паніка, небезпеки радіологічної немає".

"В Києві та в самому Чорнобилі, в тому числі на майданчику Чорнобильської АЕС, радіаційний фон значно нижчий за допустимі відмітки. Тож хвилюватися не варто", - заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Голова ДСНС Микола Чечоткін на спеціальному брифінгу у Києві повідомив, що на місці пожежі знайшли кілька факелів, наразі слідчі з'ясовують, чи пов'язані вони з інцидентом.

У Державному агентстві з управління зоною відчуження додали, що пожежа відбувається неподалік промислового майданчика ЧАЕС, але не на самому майданчику.

За інформацією, до гасіння пожежі залучили десятки одиниць техніки та понад сто вогнеборців.